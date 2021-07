Cuiabá desafia Ceará em casa para desencantar no Campeonato Brasileiro

Ainda sem vencer em sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá joga a vida para desencantar diante do Ceará, em partida marcada para este domingo, às 18h15, na Arena Pantanal, pela 11.ª rodada. Já o time cearense tenta seguir no bom momento almejando um lugar dentro da zona de Libertadores.

O Cuiabá disputou oito jogos e somou cinco pontos. Na última rodada, conseguiu segurar um empate por 1 a 1 diante do até então líder Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O time do Mato Grosso figura dentro da zona de rebaixamento.

O Ceará, por sua vez, defende seis jogos de invencibilidade. A boa fase fez o time chegar aos 14 pontos, beirando uma vaga na zona de Libertadores. Na última rodada, ficou no empate sem gols, frente ao Fluminense, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O técnico Jorginho Campos levará duas dúvidas para o duelo. O volante Yuri Lima continua na fisioterapia e ainda não deve ter condições de entrar em campo. Já Camilo torceu o tornozelo no duelo contra o Red Bull Bragantino e dificilmente poderá atuar. Com isso, o treinador deverá fazer algumas alterações.

A principal mudança será no meio de campo. O marcador Auremir deverá ficar com a vaga de Yuri Lima na posição de volante. Rafael Gava é opção, mas perdeu espaço nas últimas rodadas. O treinador definirá a equipe apenas minutos antes da bola rolar.

“A nossa palavra-chave para esse ano é permanência. Permanência na Série A, jogando forte, acreditando, jogando com coragem e organizados. Permanecendo dessa forma, tenho certeza que vamos chegar no fim do ano muito felizes”, acredita Jorginho.

Do outro lado, o Ceará deverá ter o retorno de Jorginho. O meia, um dos destaques do time até agora, brigará por posição com Vina, que brilhou na última temporada, mas ainda está em baixa em 2021.

O técnico Guto Ferreira terá a mesma formação do meio de semana. “A gente tem consciência que é um jogo difícil, a situação deles no campeonato é complicada, mas eles vêm de um empate contra um dos líderes. Temos que ter paciência e tranquilidade para sair de campo com os três pontos e subir na tabela de classificação”, prevê o atacante Cleber.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X CEARÁ

CUIABÁ – Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uillian Correia, Auremir e Pepê; Clayson, Elton e Danilo Gomes. Técnico: Jorginho Campos.

CEARÁ – Richard; Buiú, Gabriel Lacerda, Messias e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Lima, Marlon e Vina (Jorginho); Mendoza e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (SP)

HORÁRIO – 18h15

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

