Cuiabá derrota Paraná e fica a um ponto da Série A

O Cuiabá está muito perto da Série A do Campeonato Brasileiro. O Dourado venceu o Paraná por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Durival Britto, chegou a 61 pontos, e precisa de apenas um empate nos próximos dois jogos para se garantir na elite do futebol nacional sem se preocupar com outros confrontos. O Paraná permanece com 36 pontos, ocupando a 18ª posição e se complicou na luta contra o rebaixamento.

Gol no início

A primeira oportunidade apareceu logo aos dois minutos de jogo e foi para os donos da casa. Higor Meritão passou para Juninho, que tocou para trás. O próprio Meritão recebeu, entrou na área e chutou com perigo. A resposta do Cuiabá veio aos 15 minutos. Lucas Ramon dominou após rebote da defesa e cruzou na cabeça de Élvis, que, de peixinho, abriu o placar.

Dois minutos depois o Dourado reclamou de pênalti de Jean em Felipe Marques, mas o árbitro não marcou. Em vantagem no placar, o Cuiabá diminuiu o ritmo da partida e não teve muita dificuldade para manter o Paraná longe de sua área, mas também não criou mais chances na etapa inicial.

O segundo tempo começou mais acelerado. Precisando vencer para tentar sair da zona do rebaixamento, o Paraná voltou melhor. Aos sete minutos, Renan Bressan recebeu passe de letra de Guilherme Biteco e chutou para a boa defesa de João Carlos. Quatro minutos depois, Renan Bressan tentou de fora da área e a bola passou com perigo à direita do goleiro.

O Cuiabá quase ampliou aos 24 minutos. Yago recebeu pela direita, driblou Philipe Maia e chutou forte de perna esquerda para a boa defesa do goleiro Renan. O Dourado passou a dominar a partida e, na segunda oportunidade, Yago não desperdiçou. Ele invadiu a área após passe de Matheus Barbosa e tocou com categoria por cima na saída de Renan para confirmar a vitória.

Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Sampaio Corrêa, sexta-feira (22), às 21h30, na Arena Pantanal. O Paraná enfrenta o Oeste, terça-feira (26), às 19h15, na Arena Barueri.

