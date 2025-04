Cuiabá cede empate ao Avaí após ficar duas vezes à frente do placar e perde os 100% na Série B

O Cuiabá chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas não conseguiu segurar a vantagem e perdeu os 100% de aproveitamento, ao empatar por 2 a 2 com o Avaí, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com bom início e atuações eficientes no ataque, o time do Mato Grosso viu o adversário reagir e buscar a igualdade nos minutos finais.

Com o resultado, o Cuiabá terminou a noite na vice-liderança, com quatro pontos, atrás apenas do Athletico-PR, com seis. O Avaí, com dois, continua sem vencer, no meio da tabela de classificação

O Cuiabá começou a mil por hora e precisou de apenas seis minutos para balançar as redes na Ressacada. Em um lançamento longo e preciso de Bruno Alves, Mateusinho aproveitou a saída errada do goleiro César, aplicou um lindo chapéu e finalizou com categoria para abrir o placar. O gol deu confiança ao time do Mato Grosso, que seguiu tentando explorar os espaços deixados pela defesa catarinense.

Depois do susto inicial, o Avaí conseguiu se organizar em campo e equilibrou as ações, tornando o jogo mais truncado e disputado no meio-campo. Apesar da melhora, o time da casa teve dificuldades para criar chances claras e quase sofreu o segundo. Em um rápido contra-ataque do Cuiabá, Pedrinho limpou a marcação com habilidade e finalizou firme, exigindo grande defesa de César, que se redimiu do erro no lance do gol.

O segundo tempo foi eletrizante e com as duas equipes buscando o gol a todo momento. O Avaí voltou melhor do intervalo, especialmente após as substituições, e conseguiu a virada aos 20. Marquinhos Gabriel deu ótimo passe para Alef Manga, que dominou com categoria e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Pasinato. A vantagem, no entanto, durou pouco.

Três minutos depois, o Cuiabá respondeu com rapidez. André Luis foi derrubado por Eduardo Brock dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Derik Lacerda cobrou com firmeza e empatou a partida. O duelo seguiu aberto, e o Avaí se lançou ao ataque nos minutos finais.

Aos 36, após cruzamento de Marcos Vinícius e falha da defesa cuiabana, Alef Manga dominou e tocou com precisão para Barreto, que finalizou para o fundo do gol, decretando o empate por 2 a 2 em um jogo cheio de alternativas.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Athletico-PR na terça-feira, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Na quarta, às 20h, o Avaí recebe o Operário, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 2 AVAÍ

CUIABÁ – Mateus Pasinato; Mateusinho (Léo Ataíde), Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Denilson (Ruan Oliveira), Lucas Mineiro e Max (Calebe); Lucas Cardoso (André Luís), Derik Lacerda e Pedrinho (Nathan). Técnico: Guto Ferreira.

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Quaresma); Judson (Barreto), Zé Ricardo (Alef Manga), João Vitor e Marquinhos Gabriel; Hygor (Gaspar) e Cléber (Vagner Love). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Mateusinho, aos seis minutos do primeiro tempo. Alef Manga, aos 20, Derik Lacerda, aos 23, e Barretos, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Denilson (Cuiabá); Zé Ricardo (Avaí).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro;

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).