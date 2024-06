Cuiabá busca a 3ª vitória seguida no Brasileirão diante do abalado Atlético-GO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Depois de duas vitórias seguidas, o Cuiabá parece ter consolidado a sua reação no Campeonato Brasileiro. Para manter o ritmo, enfrenta o Atlético-GO, que entrou em crise e tenta fugir da zona de rebaixamento, neste sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 11ª rodada.

Nos seis primeiros jogos que fez o Cuiabá não tinha vencido nenhum, somando apenas um ponto sem marcar gols. A reação começou ao fazer 5 a 2 no Criciúma. Depois, perdeu novamente para o Cruzeiro, por 2 a 1, mas emplacou duas vitórias seguidas: 5 a 0 no Fortaleza, em casa, e 1 a 0 no São Paulo, no MorumBIS.

Em quatro jogos, o time que não tinha marcado gols, fez 12. Assim, saiu da lanterna (20º) para o 13º lugar com dez pontos. Em casa, soma uma vitória, um empate e três derrotas., um saldo ainda negativo.

A principal novidade do Cuiabá é o retorno do técnico Petit, que estava suspenso, e foi substituído pelo auxiliar Nuno Pereira diante do São Paulo.

A má notícia é que o lateral-esquerdo Ramon levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Ele deve ser substituído por Rikelme, que entrou no decorrer do último jogo. Derick Lacerda, em transição, Deyverson, em recondicionamento, e Gabriel, com alergia na pele, seguem como dúvidas e serão reavaliados.

O Atlético-GO vem oscilando e está ameaçado pela zona de rebaixamento. Na última rodada, perdeu em casa para o Criciúma, por 2 a 1, de virada, resultando na demissão de Jair Ventura, confirmada nesta sexta-feira, e as saídas do atacante Vagner Love e do meia Danielzinho.

Com oito pontos, está na 16ª colocação, uma fora do Z-4, e precisa desafiar seu retrospecto como visitante. Em cinco jogos, teve quatro derrotas e um empate.

Com a saída de Jair Ventura, quem comandará o Atlético é o auxiliar permanente Anderson Gomes. Ele não deve fazer mudanças drásticas na escalação, mas será obrigado a realizar ao menos uma. O goleiro Ronaldo foi expulso e Pedro Rangel vai ser o titular.

Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Adriano Martins, que cumpriu suspensão na última rodada pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, retorna ao time titular, formando dupla defensiva com Pedro Henrique.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X ATLÉTICO-GO

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Lucas Mineiro, Denílson e Max; Jonathan Cafu, Isidro Pitta e Clayson. Técnico: Petit.

ATLÉTICO – Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Baralhas, Shaylon e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes (interino).

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).