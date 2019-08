Cuiabá bate Botafogo-SP em casa e entra no G4 da Série B

O Cuiabá recebeu o Botafogo-SP nesta sexta-feira na Arena Pantanal e conquistou uma importante vitória por 2 a 0 em confronto pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time entrou pela primeira vez no G4, a zona de acesso.

A vitória levou o Cuiabá aos 29 pontos, mesma pontuação do quinto colocado Sport, que ainda joga no sábado contra a Ponte Preta. A equipe mato-grossense fica em quarto porque tem oito vitórias, uma a mais do que os pernambucanos.

O Botafogo, por sua vez, segue estacionado nos 27 pontos e perdeu a oportunidade de retornar ao grupo dos quatro primeiros. Mesmo assim, na sexta colocação, a equipe de Ribeirão Preto segue na briga pelo acesso.

O jogo começou estudado, com as duas equipes mostrando cautela e evitando se lançar ao setor ofensivo. No entanto, quando o Cuiabá se aventurou no ataque, foi letal. Aos 29 minutos, Paulinho cruzou da esquerda e o atacante Gilmar se antecipou à defesa adversária para desviar no canto, de cabeça, e abrir o placar.

O Botafogo tentou responder ainda na primeira etapa e por pouco não empatou com Henan, recebendo boa bola em profundidade de Nadson. Mas o goleiro Victor Souza saiu bem e evitou a finalização.

Após o intervalo, o Cuiabá assumiu postura ainda mais ofensiva. Mesmo com o placar favorável, o time da casa passou a pressionar em buscar do segundo gol para sacramentar a vitória.

De tanto insistir, o gol saiu aos 37 minutos, após linda troca de passes do time da casa. Coube a Jean Patrick finalizar a jogada bem construída e, com um chute cruzado e de perna direita, estufar as redes. Recuado, o Botafogo fez um segundo tempo muito abaixo do que vem apresentando na competição e não conseguiu responder ao ímpeto ofensivo do adversário.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira, pela 19.ª rodada da Série B. O Botafogo receberá o Paraná no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Cuiabá vai ao estádio Olímpico de Goiânia para encarar o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 0 BOTAFOGO-SP

CUIABÁ – Victor Souza; Jonas (Djavan), Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Escobar, Jean Patrick e Alê; Rodolfo (Júnior Todinho), Felipe Marques e Gilmar (Marino). Técnico: Itamar Schulle.

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará; Higor Meritão, Marlon Freitas e Nadson; Erick (Felipe Saraiva) (Júlio César), Murilo Henrique e Henan (Rafael Costa). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Gilmar, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Jean Patrick, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Washington da Silva (PE).

CARTÕES AMARELOS – Jonas, Anderson Conceição e Escobar (Cuiabá); Luiz Otávio (Botafogo-SP).

RENDA – R$ 72.465,00.

PÚBLICO – 6.208 pessoas.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).