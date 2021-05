Cuiabá anuncia contratação de Rafael Elias, atacante do Palmeiras Equipe recém-promovida à primeira divisão contará com o atleta até o final da temporada

O Cuiabá anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação, por empréstimo, do atacante Rafael Elias, que pertence ao Palmeiras. O atleta, que recebeu algumas chances na equipe do Verdão durante a primeira fase do Paulistão, assinou com a equipe do Centro-Oeste até o final da temporada.

Criado nas categorias de base do Alviverde, o centroavante recebeu poucas chances na equipe principal. Estreando em 2018, e marcando um gol em apenas seis jogos, foi emprestado, em 2019, ao Atlético-MG e ao Goiás, para ganhar experiência.

Em 2020, o jogador cumpriu suspensão por dopping e ficou longe dos gramados, mas voltou a entrar em campo na temporada atual. Com isso, sendo utilizado na primeira fase do Paulistão pelo treinador Abel Ferreira, Rafael Elias atuou em nove confrontos pelo Palmeiras e balançou as redes uma vez.

