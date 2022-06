Cuiabá anuncia a contratação do técnico português António Oliveira Profissional será o primeiro estrangeiro a comandar o Dourado na história e chega com os seguintes auxiliares: Bruno Lazaroni, filho de Sebastião Lazaroni, e Diego Favarin

O Cuiabá anunciou a contratação do técnico português António Oliveira, de 39 anos, que estava no Benfica B e foi treinador do Athletico Paranaense em 2021. O novo comandante do dourado possui Licença UEFA A de treinadores europeus, substitui Pintado e assina contrato até fim deste ano.





Dessa forma, o profissional irá acompanhar o duelo do Dourado neste sábado, às 16h30, contra o América-MG, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando Iubel estará à beira do campo.

Além do português, outros dois auxiliares também assinaram: Bruno Lazaroni, filho de Sebastião Lazaroni e que soma passagens por Botafogo-RJ e Athletico-PR, e Diego Favarin, que foi auxiliar no Red Bull Bragantino nas últimas três temporadas.

Antônio é formado nas categorias de base do Benfica e por lá ficou dez anos quando se sagrou campeão nacional. Em 2012, iniciou a carreira de treinador e foi auxiliar do seu pai, o ex-jogador do clube português: Toni.

Ele também teve passagens pelo Tractor, um dos maiores clubes do Irã, onde foram campeões da Taça Iraniana, em 2014, ainda ao lado de seu pai. Também passou pelo Kazma, do Kuwait, e teve sua primeira experiência no Brasil quando foi auxiliar técnico do também português Jesualdo Ferreira no Santos.

Na época, depois da saída de Jesualdo, António chegou a comandar o time sub-23 do Santos até assinar com o Athletico-PR. No comando do Furacão, ele teve 40 jogos, com 21 vitórias, sete empates e 12 derrotas, aproveitamento de 58% dos pontos disputados.

FICHA DO TÉCNICO DO NOVO COMANDANTE DO CUIABÁ

ANTÓNIO OLIVEIRA

Nome: António José Cardoso de Oliveira

Nascimento: 09/10/1982, em Lisboa

Clubes como técnico: Kazma-KUW, Athletico-PR e Benfica B

