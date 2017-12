Cueva lamenta oscilação, mas vê ano positivo pelo São Paulo: ‘Nunca me escondi’

Com o fim de ano chegando, o meia Cueva fez um balanço de seu desempenho em 2017 e garantiu ter ficado satisfeito, mesmo com as oscilações. O peruano começou a temporada como grande destaque do São Paulo, sofreu com problemas físicos e chegou a perder espaço no time titular no Brasileirão. Mas garantiu: “Nunca me escondi”.

“Teria sido um ano ainda melhor se nossa equipe tivesse brigado pela parte de cima da tabela, mas estou feliz porque trabalhei forte para ajudar os meus companheiros. Comecei muito bem o ano. Depois, tive uma lesão e não consegui repetir o rendimento. Mas nunca me escondi e valorizo isso. Na reta final, em um momento decisivo, felizmente consegui ajudar os meus companheiros novamente”, considerou, em entrevista ao site do clube.

Cueva era um dos grandes destaques do São Paulo sob o comando de Rogério Ceni, apesar dos maus resultados. Um problema na coxa esquerda, no entanto, o tirou de ação por alguns jogos, e ele não retornou na mesma forma. Somente na reta final do Brasileirão, recuperou o destaque e ajudou na fuga do rebaixamento.

Mas 2017 ficará mesmo marcado pelo jogador por ter ajudado seu país a voltar a uma Copa do Mundo. No ano que vem, na Rússia, o Peru disputará novamente uma Copa do Mundo depois de 36 anos. “Foi uma emoção grande conseguir este feito com o meu país. Realizamos o sonho da nossa nação. Foi um marco não só para o futebol peruano, mas para toda a nação”, disse.

E por mais que não esconda a ansiedade de estar no Mundial, o meia garantiu foco no São Paulo no primeiro semestre de 2018. “Até viajar, minha cabeça estará no São Paulo. Depois, penso na seleção”, afirmou Cueva.