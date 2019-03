Cueva ganha voto de confiança de Sampaoli após faltar a treino do Santos

A classificação do Santos à terceira fase da Copa do Brasil com a goleada por 4 a 0 sobre o América-RN, na noite de quinta-feira, contou com uma ausência importante: o meia Cueva. Após se atrasar na reapresentação depois da folga de carnaval, o peruano não foi relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para o compromisso disputado no estádio do Pacaembu. O treinador, porém, fez questão de negar qualquer conflito com o jogador e lhe dar um voto de confiança.

Sampaoli assegurou ter acreditado na versão do jogador, que explicou que um problema familiar o impediu de comparecer ao CT Rei Pelé na terça-feira, atrasando o seu retorno ao Brasil. E explicou que a falta de participação nos treinos o levou a optar a deixar o peruano fora até mesmo do banco de reservas no duelo com o América-RN.

“O Cueva disse que teve um problema familiar e que não conseguiu pegar o voo. Ele queria estar relacionado, mas optamos por não. Pensamos que para o futuro o Cueva vai ser muito importante. Eu acredito nele, ele vale muito para o nosso grupo”, disse.

O treinador santista também afirmou que aprovou a contratação de Cueva pelo talento exibido dentro de campo do jogador. E se recusou a comentar sobre o histórico de problemas extracampo do peruano na sua passagem pelo São Paulo, preferindo prever que Cueva ainda será muito importante para o seu time nesta temporada.

“Quando nós demos o OK para que o Cueva viesse para o Santos, valorizamos sua capacidade como jogador de futebol na seleção. Eu o enfrentei. Pessoalmente, não o conheço muito bem. É um jogador valioso para nós, por isso está aqui. Não posso julgar por eventos anteriores que eu não conheço. O Cueva disse que teve um problema familiar e que não conseguiria pegar o voo. Ele tem de ser um exemplo para todos os jovens”, acrescentou.

Ainda sem brilhar neste início de passagem pelo Santos, Cueva entrou em campo quatro vezes, tendo sido substituído em todos os duelos. O peruano deverá voltar a ser aproveitado no domingo, quando o time fará clássico com o Corinthians, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Paulista.