Cueva exalta reação do São Paulo, mas admite: ‘Sofremos para controlar situação’

Depois de um primeiro tempo ruim, o São Paulo conseguiu se acertar e, no segundo tempo, fez 2 a 0 e eliminou o CSA na segunda fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Para o meia peruano Cueva, que marcou o segundo gol do time, parte do mau desempenho técnico da primeira parte é mérito da equipe rival.

“São Paulo saiu para jogar de igual para igual, como time grande”, disse o meia, na saída de campo. “Tem de dar mérito ao rival, que jogou bem, mas penso que com o calor sofremos para controlar a situação. Depois nos encontramos melhor no segundo tempo”.

O peruano se mostrou satisfeito com a capacidade de reação mostrada pelo time na segunda parte e pede que a equipe tenha sempre uma postura superior nos jogos. “É o que queremos. Tem de dar mérito ao rival também que joga bem futebol. Mas com a qualidade que tem, o São Paulo precisa sempre jogar na frente”.

Classificado para a terceira etapa do torneio nacional, o São Paulo jogará na próxima fase contra o CRB, que eliminou o Novo Hamburgo-RS também nesta quinta-feira. Serão dois jogos, ida e volta, com data e mandos definidos em sorteio na próxima quarta, às 11 horas, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O São Paulo volta a campo neste domingo para o clássico contra o Santos, no estádio do Morumbi, na capital, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Por causa do duelo contra o CSA, o jogo contra o Ituano, pela sétima rodada do Estadual, que seria nesta quinta-feira, foi adiado para a próxima quarta.