Cuello evita clima de euforia no Atlético-MG após 4 a 0 na 1ª final: ‘Não podemos dormir’

Rebaixado com o Athletico-PR no fim de 2024, Cuello deu a volta por cima na carreira rapidamente ao se firmar no time titular de Cuca, no Atlético-MG, no qual deve dar a primeira volta olímpica neste sábado. Com vantagem de 4 a 0 da ida, a taça vem até com derrota no Mineirão, mas o atacante prega cautela.

O Atlético-MG passou a semana toda evitando entrar na euforia da torcida, que soltou o grito de hexacampeão mineiro já no fim da primeira partida. Cuca e os jogadores não entraram na onda e pregar respeito ao América foi a tônica de todos na Cidade do Galo.

“A expectativa é grande, mas sabemos que temos mais um jogo ainda, tem mais 90 minutos e temos de tratar com responsabilidade”, afirmou Cuello. “Vamos entrar como se estivesse 0 a 0, a gente não pode dormir, não pode deixar o América crescer.”

O argentino saiu do time paranaense justamente pela queda no Brasileirão. Por causa da reformulação do Athletico, ficou fora dos planos e viu o clube mineiro se interessar por seu futebol e, mais rápido do que o previsto, o entrosamento de Cuello o transformou em uma arma de Cuca no estrelado Atlético, o que é motivo de orgulho.

“Muito feliz de ajudar a equipe, seja com gols, assistências, com boas participações dentro de campo. Sobretudo, muito trabalho no dia a dia para estar à disposição”, celebrou.