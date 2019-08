Rio – Em um vídeo divulgado pelo perfil oficial do Twitter do Flamengo, volante Cuéllar se despediu da torcida do clube carioca. O jogador, de 26 anos, foi vendido pelo Rubro-negro por cerca de R$ 34 milhões e irá defender o Al Hilal, da Arábia Saudita.

“Hoje chega ao fim do meu ciclo aqui no Flamengo, infelizmente por questões pessoais esse fim foi antecipado. Foi uma decisão bem difícil da minha parte, mas tive que tomá-la pois não poderia mais ficar. Criei amor por esse clube, deixo amigos aqui e pessoas que puderam participar da minha vida. Espero um dia voltar”, afirmou.

O jogador chegou ao Flamengo em 2016 e fez contra o Internacional, na última quarta-feira, a sua última partida pelo clube carioca. O colombiano conquistou dois títulos do Estadual (2017 e 2019).