Cuéllar é reintegrado ao Flamengo e ficará à disposição para jogo da Libertadores

Rio – O Flamengo terá Cuéllar à disposição na partida da próxima quarta-feira, contra o Internacional, pela Libertadores. Após ter sido afastado pelo clube por alegrar problemas pessoais e não viajar para Fortaleza para a partida contra o Ceará, o volante embarcará para Porto Alegre e será uma das opções do técnico Jorge Jesus. As informações são do site “Globo Esporte”.

Após a partida decisiva, as partes voltarão a conversar para tentar, enfim, definir o futuro do camisa 8. Por enquanto, a negociação com o Al Hilal, da Arábia Saudita, segue indefinida.

Cuéllar é aguardado em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, onde a delegação está hospedada, ainda nesta segunda-feira.