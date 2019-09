Cuéllar chama Flamengo de ‘melhor da América do Sul’ na chegada a novo clube

Rio – Ex-jogador do Flamengo, Gustavo Cuéllar, não esqueceu do clube carioca na chegada ao seu novo clube. Apresentado pelo Al-Hilal, o colombiano citou o Rubro-negro para anunciar a sua troca de equipes.

“Olá, torcida do Al Hillal, estou muito contente de chegar ao clube, espero ter muitas alegrias. Fui muito bem recebido por todos, é um grande clube. Saí do melhor clube da América do Sul para chegar ao melhor da Ásia. Espero ficar aqui muito tempo, dar muitas alegrias e fazer as coisas da melhor maneira”, afirmou.