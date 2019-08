Rio – Vivendo um momento de instabilidade no Flamengo, o volante Gustavo Cuéllar pode ter feito contra o Internacional o seu último jogo pela equipe carioca. O colombiano alegou problemas pessoais e pediu para não viajar para os próximos compromissos da equipe. O Rubro-negro não gostou da atitude do jogador e o afastou.

Com o afastamento do jogador, Jorge Jesus deve ter problemas para escalar a equipe contra o Internacional na próxima semana. Com Willian Arão suspenso e o afastamento de Cuéllar, a tendência é que Piris da Motta ganhe uma chance na posição.

Confira a nota oficial do clube carioca: