Cuca vê time frágil nas partes física, tática e técnica e avalia duelo contra o Fortaleza: ‘merecemos perder’

O técnico Cuca não gostou da apresentação do Galo na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, neste domingo, 30, no Mineirão, na estreia do Campeonato Brasileiro. Todavia, o comandante do alvinegro justificou que a queda do desempenho da equipe tinha como principal motivo o desgaste físico.

A equipe mineira vem uma uma maratona de jogos e viagens longas, pela Libertadores, além da decisão do Estadual, em duas partidas contra o América-MG. Para Cuca, a derrota foi merecida, apesar dos problemas físicos do time.

A parte física preocupou tanto o treinador, que ele fez as cinco mudanças que teria direito, para repor fisicamente a equipe. Confira as explicações do técnico para a derrota alvinegra nos vídeos da matéria.

Cuca sentiu seu time desgastados pelo excesso de jogos e viagens em sequência neste início de temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também