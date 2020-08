Cuca vê Santos com ‘meninada pé no chão’ e ‘um dos maiores do Brasil’; entenda Treinador santista exalta o grupo após vitória contra o Sport, nesta quinta-feira (20), pela quarta rodada do Brasileirão

Cuca está empolgado com o elenco que tem no Santos. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, nesta quinta-feira (20), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva do Peixe, o treinador exaltou o grupo que tem na mão, dos mais jovens aos mais experientes.

Autor do gol da vitória, Marinho foi visto como um dos ‘maiores do Brasil’ pelo técnico. Além do tento anotado contra o Leão, o camisa 11, que é artilheiro do Peixe na temporada, com seis gols, participou ativamente das últimas oito vezes que o clube foi às redes.

– Não sou só eu que vejo, todos veem isso. Marinho é um dos maiores hoje no Brasil. Ele assume um papel dentro do elenco, de liderança, não sei se ele tinha em outros clubes – disse Cuca em entrevista coletiva virtual realizada após o jogo.

E a liderança apontada pelo técnico é fundamental quando o time é composto por muitos garotos. Na equipe que iniciou o confronto diante do Sport, três atletas eram crias do Peixe, João Paulo, Alison e Kaio Jorge, no decorrer do jogo ainda entraram Tailson, Marcos Leonardo e Alex Nascimento, os dois últimos promovidos nesta temporada. Embora jovens, Alexi Stival os considera ‘pé no chão’.

– Eles estão vacinados, meninada é pé no chão, humilde. Campeonato é complicado. Há cinco dias estávamos em 17º, agora estamos em quinto. Domingo é outra pedreira, um dia a menos de descanso – afirmou Cuca.

O elenco santista passará a noite em Recife, quando embarca para São Paulo nesta sexta-feira (21). O time não descerá a serra, já que no domingo (23) enfrenta o Palmeiras, no estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão.

