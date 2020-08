Cuca vê Marinho como um dos maiores no Brasil na atualidade Treinador do Santos comentou sobre a boa fase do atacante Marinho vestindo a camisa do Santos e disse que muitos clubes o consideram um dos melhores do Brasil na atualidade. Cuca fez elogios ainda a liderança que Marinho vem exercendo. Atacante fez o gol da vitória diante do Sport, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.