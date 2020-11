Cuca vê 2º turno mais difícil para o Santos e diz que priorizará Liberta

Após fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no G6, o técnico Cuca prevê a segunda etapa da competição ainda mais difícil e afirmou que irá priorizar a Libertadores.

O treinador alertou sobre o desgaste do elenco com as viagens. O Peixe está disputando o Brasileirão, Copa do Brasil e a competição continental.

– Projeto mais difícil no segundo turno é a negociação dos três pontos. Cada um terá uma luta, não se sabe se é jogar contra parte de cima ou de baixo. Equipes tradicionais com 19 ou 20 pontos e vão vender caro cada jogo. Temos que nos preparar. Sei que segundo turno vai ser mais difícil por estarmos em outras competições. Vou jogar com o Athletico lá no sábado e na terça o mata-mata em Quito – disse Cuca.

– Como jogar sábado e viajar para não me aclimatar nem um pouco? Eu tinha pensado até em adiar, Athletico joga com o Boca também. Não tenho como fazer, ir com 20 aqui e levar 11 ou 12 para Quito. É muito desigual. Vou priorizar Libertadores neste momento. Prevejo no segundo turno uma dificuldade maior no Campeonato Brasileiro. Tomara que eu esteja enganado – complementou.

Na quarta-feira, por exemplo, o Santos estará enfrentando o Ceará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida o resultado ficou em 0 a 0. Para se classificar, precisará vencer, pois em caso de novo empate a definição será nos pênaltis.

