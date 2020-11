Cuca projeta jogo contra o Ceará e diz que Veríssimo fará falta no Santos Zagueiro foi expulso no primeiro jogo, na Vila Belmiro, em que o Peixe apenas empatou

Após a vitória do Santos sobre o Bahia, por 3 a 1, na Vila Belmiro, na noite do último domingo, o técnico Cuca comentou sobre o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. que ocorrerá na quarta-feira, no Castelão, e se mostrou preocupado com a ausência de Lucas Veríssimo.

O defensor foi expulso no primeiro jogo, na Vila Belmiro, em que o Peixe apenas empatou em 0 a 0. É provável que Luiz Felipe seja o substituto.

– São jogos diferentes. Estávamos bem contra o Ceará mas tivemos a expulsão do Lucas Veríssimo e virou outro jogo. É na casa do adversário, Lucas nos faz falta, é um líder, e vamos medir forças na quarta. Hoje era um jogo de encerrar o turno, virando o turno com 30 pontos e entre os seis é muito bom no geral, dentro de todas as dificuldades que vivemos. Jogadores dão retorno positivo dentro de campo – disse.

Com o resultado neutro na Vila, o Peixe precisará vencer o Ceará, pois em caso de novo empate o resultado será definido nas penalidades.

