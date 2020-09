Cuca parabeniza elenco do Santos por crescimento no Brasileirão: ‘Estamos ganhando consistência’ Técnico do Peixe enxerga positivamente os quatro pontos conquistados contra São Paulo e Atlético-MG

Técnico do Santos, Cuca viu o empate em 2 a 2 contra o São Paulo, neste sábado (12), pela décima rodada do Brasileirão, com justiça. O Peixe esteve duas vezes atrás do placar, mas terminou com igualdade, por conta de um gol marcado por Marinho, que iniciou a partida no banco de reservas, por conta de problemas físicos.

– A gente somou quatro pontos contra São Paulo e Atlético, e com todas as dificuldades que a gente teve em dois jogos em termos de escalação – disse o técnico em entrevista coletiva virtual após a partida.

Ao fim da partida, o treinador santista parabenizou a equipe e considerou que os quatro pontos conquistados nas últimas duas rodadas, contra o Atético-MG e Tricolor do Morumbi, foram fundamentais para dar consistência para a equipe.

– De uma maneira geral, acho que a equipe no segundo tempo foi muito bem. Não é fácil você dominar um jogo com a gente dominou na segunda etapa, sair duas vezes atrás e buscar o resultado duas vezes, então está de parabéns mesmo não tendo ganho, que te deixa com moral dentro da competição. A gente tá jogando bem, isso é fundamental. A gente não tá achando resultado, estamos ganhando consistência e opções dentro do elenco – afirmou Cuca.

O Santos volta a campo na terça-feira (15), contra o Olimpia (PAR), pela terceira rodada da Copa Libertadores. O Peixe é líder do grupo, vencendo as duas partidas até a paralisação da competição, por conta da pandemia do novo coronavírus.

