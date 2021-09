Cuca nega pressão para confronto contra o Palmeiras e evita falar da derrota do rival para o Corinthians

Assim que terminou o duelo do Galo contra o São Paulo pelo Brasileirão (empate por 0 a 0), a “chave virou” na equipe mineira para a decisão diante do Palmeiras, terça-feira, 28 de setembro, no Mineirão. A partida vai definir o primeiro finalista da Libertadores 2021. E, o Atlético-MG quer evitar a pressão em cima do time antes da bola rolar.

Esse pensamento foi revelado pelo técnico Cuca, que evitou criar excesso de expectativa sobre sua equipe, apesar de não ter sido derrotado no jogo de ida, trazendo um empate sem gols diante do Verdão. O perigo, segundo o treinador, é o Palmeiras vir a BH e marcar gols, o que pode dar a vaga ao time paulista, mesmo que não vença o jogo.

Pelo regulamento da Libertadores, caso haja empate com gols, a vaga na final será do Palmeiras. Qualquer vitória leva o Galo à decisão. Novo 0 a 0 levará a disputa para as penalidades máximas. Confira o que Cuca falou no vídeo acima.

E MAIS:

O Galo quer evitar excesso de pressão na equipe antes do duelo diante do Palmeiras-(Foto: Cesar Greco)

E MAIS:

Veja também