Cuca lamenta desfalques, mas vê vitória merecida do Fortaleza Técnico falou ainda do pênalti perdido por Jean Mota, no primeiro tempo, quando jogo estava 0 a 0. Para ele, lance deu moral ao adversário no confronto

A derrota para o Fortaleza impediu o Santos de ganhar mais uma posição no Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva virtual depois do jogo, o técnico Cuca fez a sua análise da partida e lamentou os inúmeros desfalques que teve, além dos poupados.

“Nós tivemos algumas baixas. Perdemos os volantes quase todos. Alison com Covid, Ivonei também. Balieiro teve entorse no joelho e Jobson também. Trabalhamos com três zagueiros para jogar aqui e perdi o Alex, também pelo joelho. Coloquei o Guilherme Nunes. Fizemos um bom primeiro tempo, até melhor, mas perdemos o pênalti. Sair na frente faz a diferença”, disse o técnico, que complementou:

“No segundo tempo, eles tiveram o pênalti e converteram. Aí muda, entra no jogo do Fortaleza, de velocidade. Jogo foi de chances iguais, posse de bola também, mas no segundo tempo foram um pouco melhores e mereceram vencer”, completou o treinador.

O pênalti perdido por Jean Mota também foi tema da entrevista do treinador. Cuca sabe que o lance aumentou a confiança do adversário e abalou a do meia.

“Muda você (a confiança) e o adversário, que passa a ter mais confiança. Falei: ‘Jean, já foi’. Ele sentiu porque é dos mais experientes, bate bem, mas bateu mal, não pegou bem na bola. Ele tem toda nossa confiança”.

O Santos volta para casa nesta sexta-feira e treina no sábado visando o jogo do próximo domingo, contra o Goiás, às 18h15, na Vila Belmiro. Vai ser o penúltimo compromisso da equipe antes da decisão da Libertadores, dia 30, contra o Palmeiras, no Maracanã.

