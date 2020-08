Cuca lamenta derrota e critica arbitragem em lance de Kaio Jorge Treinador lamentou o fato do Santos ter sofrido o primeiro gol na derrota para o Internacional no momento em que estava melhor na partida e criticou a arbitragem no lance do gol anulado de Kaio Jorge e fala em pênalti antes do centroavante tocar a mão na bola.