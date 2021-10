Cuca garante ‘cobranças internas’ e promete reação imediata após derrota para o Atlético-GO

A derrota do Atlético-MG por 2 a 1 para o Atlético-GO encerrou uma sequência de 18 jogos do Galo sem derrotas no Brasileiro. Mas, o técnico Cuca disse que esse revés irá ser um “combustível” para a equipe conseguir vitórias no futuro.

O comandante alvinegro revelou que haverá cobranças internas e uma reação, já que o Galo vem tendo desempenhos abaixo do seu potencial nos últimos jogos. Confira o que Cuca analisou nos vídeos da matéria.

Cuca disse que vai cobrar dos jogadores uma reação nos próximos jogos-(Foto: DOUGLAS MAGNO / POOL / AFP)

