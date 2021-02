Cuca “fura” diretoria e confirma Holan como novo técnico do Santos O agora ex-treinador do Peixe revelou já ter conversado com o elenco para pedir total apoio ao argentino, que deve ser anunciado somente na segunda-feira

O técnico Cuca se despediu do Santos após o empate contra o Fluminense com um “furo” de reportagem: o agora ex-treinador confirmou, antes da diretoria, que será mesmo substituído pelo argentino Ariel Holan.

Em sua última entrevista coletiva no comando do Peixe, Cuca revelou já ter conversado com o grupo, pedindo para ajudarem o argentino na adaptação.

“Eu já falei para os jogadores do novo treinador, da ajuda e de como recebê-lo. Da dificuldade no começo. Vai chegar e já tem Santo André, Ferroviária, São Paulo. Antes o Bahia, que importa muito. Pessoal vai ter que aceitar mais o treinador que tudo. Já conversei com o grupo e com os auxiliares, todo o departamento médico. Holan vem com pouca gente, ele e mais dois auxiliares. Vai precisar muito de toda a turma”.

Cuca tinha avisado que não ficaria para a próxima temporada, mas deixou o Alvinegro Praiano mesmo ainda faltando um jogo para acabar o Brasileirão. Marcelo Fernandes deve dirigir o time contra o Bahia, na quinta-feira.

A decisão foi em comum acordo com a diretoria, já que o treinador disse precisar resolver questões pessoais (sua mãe e sua filha estão internadas com Covid), e o Santos tem pressa para anunciar Ariel Holan como novo comandante. O argentino já tem tudo acertado com o Santos e o anúncio deve ser feito já nesta segunda-feira.

Ariel Holan está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro. Ele deve chegar ao Brasil nesta semana.

