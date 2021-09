Cuca fala em tirar lições da eliminação, avalia equipe contra o Palmeiras e fala em conquistas

Cuca, técnico do Atlético-MG, estava obviamente abatido após a eliminação do Galo para o Palmeiras, nas semifinais da Libertadores. Porém, o treinador não transformou a saída da ocmpetição em uma tragédia. Para o comandante do time mineiro, ainda há outras possibilidades reais de conquistas. E há de fato.

O Atlético-MG ainda está nas semifinais da Copa do Brasil, quando encara o Fortaleza, além de ser líder isolado do Campeonato Brasileiro, com boa vantagem sobre o próprio Palmeiras, e do Flamengo, seus principais perseguidores.

Cuca crê que ainda dá para o alvinegro “beliscar” uma ou duas conquistas nesta temporada, o que certamente deixaria o torcedor do Galo feliz. Confira no vídeo a explanação do técnico.

Cuca ainda aposta em títulos pelo Galo em 2021-(Foto: DOUGLAS MAGNO / POOL / AFP)

