Cuca exalta vantagem do Atlético-MG para o Fortaleza, mas ressalta: ‘longe de estar decidido’

O técnico do Atlético-MG, Cuca, não tira os “pés do chão” na hora de falar do bom momento do time no Campeonato Brasileiro, em que é líder isolado, com 59 pontos, depois de 28 rodadas.

A pontuação, conquistada após a vitória sobre o Cuiabá, 2 a 1 de virada, neste domingo, 24 de outubro, no Mineirão, deixou o alvinegro 11 pontos à frente do vice-líder Fortaleza (48 pontos) e 13 de vantagem para Flamengo e Palmeiras, ambos com 46 pontos na tabela.

Apesar dos números superlativos na ponta, Cuca prefere dizer que nada está decidido e que a vantagem poderia ser maior, pois o Galo teve alguns tropeços pelo caminho. Apesar do treinador estar desconfiado ainda, algo bem mineiro, ele elogiou a jogada ensaiada do gol de empate, marcada por Hulk e fez uma análise sobre o gol do Dourado, marcado pelo zagueiro Nathan Silva, contra, logo a um minuto de jogo. Confira as avaliações do treinador do Atlético nos vídeos da matéria.

O Galo ainda precisa fazer mais para levar o título na visão de Cuca- (Pedro Souza / Atlético)

