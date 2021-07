Cuca evita falar em favoritismo contra o Boca Juniors e reclama da falta de tempo na preparação

O Atlético-MG terá um desafio grande na terça-feira, 13 de julho, quando encara o Boca Juniors, pelo jogo de ida da Libertadores, em Buenos Aires, no Estádio La Bombonera. A volta será na semana seguinte, dia 20, no Mineirão.

E, um jogo com tamanha expectativa traz preocupações para o técnico Cuca. O treinador alvinegro lamentou o pouco tempo para preparação, já que o Galo embarcou para a capital argentina neste domingo , 11. O comandante atleticano afirmou que terá tempo de bater um papo com os atletas antes do duelo e evitou favoritismo no confronto. Confira nos vídeos a análise de Cuca.

Cuca disse que terá tempo só de conversar com os jogadores antes da viagem-(Pedro Souza/Atlético-MG)

