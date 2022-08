Cuca enxerga Atlético-MG melhor contra o Palmeiras e afirma: ‘Está aberto’

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 1:21 Compartilhe

Em entrevista coletiva, o treinador Cuca, do Atlético-MG, lamentou o empate por 2 a 2, contra o Palmeiras, pela Libertadores. Após sair ganhando por dois gols de diferença, o Galo cedeu o empate nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, agora, o time alvinegro tem obrigação de ganhar na próxima quarta-feira, jogando no Allianz Parque, em São Paulo. Feito que, apesar de difícil, é palpável, segundo o próprio técnico. Confira o que foi dito:

– O 2 a 1 e o 2 a 2 são muito próximos. Eu tenho comigo que tudo que Deus faz é bom, e quarta-feira a gente vai fazer de tudo para buscar a classificação no Allianz Parque. (…) Está aberto. Quarta que vem, vamos ver o que acontece. – declarou.

Em outro momento, Cuca avaliou que o Atlético-MG foi melhor durante boa parte do jogo. A visão do comandante alvinegro converge, de certa maneira, com o que foi falado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que viu o Galo superior, especialmente na primeira etapa de partida.

– Depois, o adversário vai ter que sair e você vai mudar sua postura para fazer uma jogada diferente, com jogadores com características diferentes. De repente, prender mais a bola, ou de velocidade, como a gente tentou. Fizemos 1 a 0, 2 a 0, e tivemos as chances para fazer o terceiro – complementou.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, 10 de agosto. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, e, antes disso, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR, no domingo, pelo Brasileirão.

