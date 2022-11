Cuca elogia ascensão de Vargas no Atlético-MG e comenta: ‘Estava na lista de dispensa’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 23:49 Compartilhe

Autor de um dos gols do Atlético-MG na vitória contra o Cuiabá, o atacante Eduardo Vargas fez mais uma boa partida com a camisa alvinegra. O chileno, inclusive, foi elogiado pelo técnico Cuca, em entrevista coletiva após o apito final.

– Ele se preparou bem. Hoje ele é um guerreiro dentro do campo, corre, batalha, luta pela bola, abre espaço, faz diagonais, cabeceia. A gente está muito feliz com ele – declarou.

É fato que Vargas viveu um ano conturbado no Atlético, que chegou no seu auge negativo depois da expulsão do atacante contra o Palmeiras pela Libertadores. Naquele momento, segundo o próprio Cuca, o chileno chegou a figurar na lista de dispensa da equipe.

– No futebol, tudo muda, né? Ele (Vargas) estava até pouco tempo na lista de dispensa. Hoje já não está mais. Tudo muda, tudo muda – complementou.

Por fim, é necessário dizer que a ascensão do atacante se deu após a lesão que tirou Hulk da temporada. Desde que foi titular contra o São Paulo, já são três gols e uma assistência, em três partidas. No total, em sua passagem pelo Atlético-MG, o chileno já marcou 20 vezes em 97 jogos.

