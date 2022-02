Cuca é o mais votado em enquete do LANCE! para ser o novo técnico do Corinthians O ex-técnico do Atlético-MG venceu Jorge Jesus e Renato Gaúcho em enquete feita nas redes sociais do LANCE! para ver quem a torcida quer ver como treinador do Timão

Enquanto a diretoria do Corinthians tenta guardar em sete chaves o nome do seu principal alvo para comandar o clube após a saída de Sylvinho, desligado do cargo na última quarta-feira (2), após a derrota por 2 a 1 para o Santos, a torcida corintiana segue atenta e ansiosa para ver “fumaça branca” na porta do CT Joaquim Grava.

Durante a última sexta-feira (4), o LANCE! lançou uma enquete perguntando quem deveria ser o próximo treinador do Timão. Três nomes foram apontados: Cuca, Jorge Jesus e Renato Gaúcho, os mais populares na boca da torcida corintiana.

O ex-treinador do Atlético-MG foi quem mais recebeu votos (342). O nome do responsável pela campanha do título brasileiro do Galo após 50 anos foi ventilado, mas sem muita força, e já há a ciência da diretoria alvinegra da reprovação do técnico por parte da torcida organizada.

O segundo mais votado foi Jorge Jesus, com 222 votos. O português é o sonho da cúpula alvinegra, mas o treinador não possui interesse em assumir clube algum até maio, segundo o que informou o jornalista Benjamin Back e confirmou o LANCE!.

Dessa forma, a diretoria entende que a realidade é difícil e que não há tempo a perder, já que o clube do Parque São Jorge estreia na Libertadores em abril e precisa de um novo treinador para implatar a sua filosofia ao elenco até o início da competição continental.

O menos votado foi Renato Gaúcho, com 112 votos. O ex-técnico do Flamengo contudo foi vetado pelo Corinthians nos últimos dias.

A postura é curiosa principalmente porque há menos de um ano, em maio de 2021, o Timão tratou o treinador como plano A para substituir Vagner Mancini, porém o profissional acabou recusando a proposta e dois meses depois fechou com o Flamengo.

