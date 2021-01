‘Cuca e Mancini fazem os dois melhores trabalhos da temporada’, diz Casagrande após vitórias dos paulistas O ex-atleta e comentarista elogiou o trabalho dos técnicos do Santos e Corinthians

Após as vitórias do Santos e do Corinthians nesta quarta, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande falou, durante o Globo Esporte SP, que os técnicos que fazem melhor trabalho no Brasil são Cuca, do Santos, e Vagner Mancini, do Corinthians. Para Casagrande, Cuca está “espetacular” e Mancini “fez sua melhor partida na temporada”.

– Os dois melhores trabalhos da temporada, para mim, são do Cuca e do Mancini. O Mancini fez um trabalho com dois jogadores, para falar do geral: o Gabriel é outro jogador. O Gabriel não faz mais faltas, melhorou o passe, sai para o jogo. O Gabriel melhorou muito com o Mancini. E o Matheus Vital. Foi a melhor partida do Corinthians na temporada – analisou Casagrande antes de falar do Santos.

– O trabalho do Cuca é espetacular. O que o Cuca está conseguindo fazer, principalmente nos últimos quatro jogos, dois com o Grêmio e dois com o Boca, de intensidade, criatividade, vontade de vencer. Agora, tem uma coisa que eu tô adorando no Santos: quando você começa a gostar de futebol, o garoto que quer ser jogador, o mais importante para ele é jogar e a camisa que ele vai vestir. O dinheiro vem depois. Hoje em dia, muitos jogadores colocam o dinheiro na frente da paixão. O Santos, não. Isso é espetacular – concluiu o comentarista.

​A próxima partida do Santos no Brasileirão será contra o Botafogo, no dia 17. Já o Corinthians enfrentará o Palmeiras, no dia 18.

