Cuca e jogadores do Santos reclamam da arbitragem após sofrer empate: ‘Tem que assumir que errou’ Santistas reclamam que não autorização de duas substituições pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro prejudicou o Peixe no gol do Red Bull Bragantino

Os jogadores do Santos e o técnico Cuca ficaram bastante irritados com a atuação do árbitro Ricardo Marques Ribeiro nos minutos finais do empate em 1 a 1 do Peixe com o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Brasileirão.

O Alvinegro Praiano vencia até os 48 minutos do segundo tempo, quando o meia Claudinho, do Massa Bruta, empatou aproveitando o rebote de um escanteio e chutando de primeira, na entrada da grande área.

No entanto, o técnico santista preparava as entradas de Madson e Jobson e alega que o quarto árbitro, Adriano de Assim Miranda, já havia autorizado as suas entradas, o que não foi permitido por Ricardo Marques. Ao pensar que poderiam deixar o campo, os jogadores que seriam substituídos deixaram as suas posições e o Santos alega que tenha sido prejudicado por isso no momento do rebote aproveitado pelo adversário.

Ao fim da partida, irritado, o zagueiro Luiz Felipe, que ficou no banco de reservas durante todo o jogo, se dirigiu ao quarto árbitro bastante revoltado.

– Ele (Ricardo Marques Ribeiro) tem que assumir que errou e prejudicou a gente – afirmou de forma efusiva.

Cuca também ficou muito irritado, e foi conversar com o árbitro mineiro ao fim do jogo. Junto ao treinador, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Alison e Soteldo também cercaram o quarteto de arbitragem.

