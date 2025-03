Cuca diz que Atlético-MG precisa de ‘ajustes’ após título e marca e Hulk celebra recorde

Maior campeão mineiro, o Atlético-MG festejou neste sábado a conquista de seu segundo hexacampeonato na história. O atacante Hulk, como artilheiro, bateu um recorde que já durava 57 anos e o técnico Cuca conquistou o título estadual pela quinta vez, sendo chamado de “Mr Mineiro”.

Apesar da derrota por 1 a 0 para o América, no Mineirão, o Atlético conquistou o título estadual de 2025 porque tinha vencido o primeiro jogo por 4 a 0, terminando com placar agregado de 4 a 1. O time disputou pela 19ª vez seguida (desde 2007) o título e igualou o hexa entre 1978 até 1983.

A derrota para o América derrubou a série invicta no Campeonato Mineiro e também na temporada. Um motivo a mais para o técnico Cuca ressaltar que “o Galo é um time que ainda precisa de ajustes” para o restante da temporada, quando terá pela frente competições importantes: a Copa do Brasil (já está na terceira fase), a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro.

Cuca elogiou a conduta do América, “um time que lutou, que fez uma grande campanha e neste jogo soube aproveitar a chance que teve para marcar o gol da vitória. Acho que a gente poderia ter empatado, mas não conseguimos”, enfatizou.

Cuca chegou ao quinto título mineiro, três deles pelo Cruzeiro (2011,2012 e 2013) e dois pelo Atlético: 2021 e 2025. Com isso igualou uma marca só então conquistada por Levir Culpi, duas vezes campeão pelo Cruzeiro (1996 e 1998) e três pelo Atlético (1995, 2007 e 2015).

Se Cuca igualou uma marca histórica, Hulk quebrou um recorde. Ele participou das últimas cinco conquistas do Atlético, sendo que nas quatro últimas como artilheiro, portanto, de forma consecutiva. Neste ano ele marcou sete gols e liderou a artilharia do estadual.

Hulk derrubou uma marca de 1933, de Ninão, do Atlético, que levou a artilharia por três anos: 1928, 1929 e 1930. E que também pertencia a Tostão, do Cruzeiro, na década de 1960, sendo artilheiro em 1966, 1967 e 1968.

Se recuperando de uma lesão muscular, Hulk só entrou em campo aos 44 minutos no lugar de Rony. Vestiu a tarja de capitão e teve seu nome gritado pela torcida. Na premiação ergueu o troféu ao lado do zagueiro Lyanco, que foi capitão nesta final.

“Estou super feliz. Tanto pelo título, como pelo recorde. Eu me sinto muito bem aqui no Atlético, que sempre me tratou bem, como também minha família. Farei de tudo para devolver ao clube todo este carinho e respeito”, disse o artilheiro.

Único jogador atleticano a ser hexacampeão, tendo disputado as seis competições, o lateral Guilherme Arana acabou sendo expulso nos acréscimos, após discussão e troca de empurrões com Adyson, do América. Ambos levaram o vermelho.

“Foi uma disputa dentro de campo e já passou. Agora quero comemorar o título”, afirmou Arana, um dos convocados por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira em março pelas eliminatórias Sul-Americanas.