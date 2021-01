Cuca distribui elogios e comemora união do elenco do Santos Técnico destacou a volta de João Paulo ao gol e elogiou Lucas Braga e Arthur Gomes

João Paulo voltou a ser titular do Santos neste domingo contra o São Paulo, depois de John ser diagnosticado com Covid-19. O técnico Cuca lembrou as circunstâncias das mudanças no gol, fez elogios aos atletas e ao preparador de goleiros Arzul.

– Do mesmo jeito que tínhamos perdido o João Paulo para Covid, hoje perdemos o John. Ele, como um bom profissional, fez um grande jogo. Dá confiança. Muito se fala que o Santos tem só um time, não tem elenco. Hoje foi mostrado que temos. O Santos está se preparando para o futuro com esses meninos. (Arzul) Cara bom de trabalhar, gente boa, excelente profissional. Sempre tem um ambiente salutar, o que é importante – afirmou

Além de elogiar João Paulo, Cuca também parabenizou Lucas Braga e Arthur Gomes pela atuação, e citou outros nomes do elenco, mostrando a força do grupo.

– Ajudaram muito. Lucas é um jogador muito participativo, tático. Arthur tem uma técnica refinada. Participou da bola na trave, do gol. Não são marcadores, ajudam na recomposição. Estão de parabéns pela partida. Hoje, a gente ganha opções para o elenco. Tem que falar de Jean Mota, Alex, Balieiro, Laércio, Madson. Viram opções. O banco hoje, repleto de titulares, incentivando, mostra a união desse grupo – concluiu.

Cuca agora terá dois dias para preparar o Santos para o duelo decisivo contra o Boca Juniors. A partida será na quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Peixe precisa da vitória para avançar. O Boca passa com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

