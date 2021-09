Cuca destaca invencibilidade do Galo e celebra empate como visitante: ‘ganhamos 4 pontos em 6 disputados’

O empate do Galo com o São Paulo na noite de sábado, 25 de setembro, não foi considerado um mau resultado pelo técnico Cuca. A equipe mineira segue líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos,mantendo uma boa folga para Palmeiras e Flamengo.

Cuca destacou que sua equipe fez quatro pontos em seis disputados nos últimos dois jogos, o que mantém em alta o aproveitamento da equipe mineira. O comandante atleticano brincou com o mini “jejum” de gols, já que foi o segundo jogo seguido sem marcar gols, contando com o empate diante do Palmeiras, pela Libertadores, na última terça-feira.

Outra força destacada pelo técnico é a invencibilidade alvinegra. Já são catorze jogos no Brasileirão sem perder. A última derrota foi para o Santos, no dia 27 de junho, pela sétima rodada. Somados aos jogos da Libertadores, o Galo não perde há 19 partidas, com os duelos diante de Boca, River e Palmeiras. Confira nos vídeos o que disse Cuca.

E MAIS:

Cuca ficou satisfeito com o resultado do Atlético no Morumbi- (Pedro Souza/Atlético-MG)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também