Cuca destaca a atuação de Laércio e elogia entrada de Jean Mota Jogadores estão entre os mais criticados pela torcida e foram bem contra o Coritiba

Dois dos jogadores mais criticados pela torcida, o zagueiro Laércio e o meia Jean Mota tiveram boas atuações (veja as notas da Anita) na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Coritiba na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, o técnico Cuca destacou a dupla. Ele apontou o zagueiro como o melhor do Santos no jogo e pediu tempo para ele se adaptar ao clube. Laércio foi contratado ao Caxias em outubro do ano passado.

– O Laércio foi um dos melhores, se não o melhor do jogo. Está pegando confiança. Não é fácil um jogador vir de outro centro, vestir essa camisa e já vingar. Tudo requer um tempo. Ele está evoluindo bem – afirmou o técnico.

Já Jean Mota entrou no segundo tempo, criou boas chances e participou do segundo gol do Peixe. Cuca, no entanto, lembrou que a situação talvez fosse diferente se os jogos não estivessem sendo disputados com os portões fechados.

– O Jean Mota, se tivesse torcida hoje, iria me xingar, assim como devem ter feito críticas na transmissão. Mas eu não ligo para isso. O jogo pedia um cadência de meio-campo, eu estava perdendo o meio-campo. E ele entrou bem, teve duas chances de gol, deu a assistência para o segundo e organizou mais o meio-campo – analisou.

