Cuca critica arbitragem, mas admite má apresentação do Santos contra o Flu: ‘Não merecemos vencer’ Treinador santista reclama de dois gols anulados do Peixe e a ausência de expulsão do volante Hudson, do Tricolor Carioca, em uma entrada em Soteldo

O técnico Cuca voltará insatisfeito do Rio de Janeiro, onde neste domingo (25) o Santos foi derrotado por 3 a 1 para o Fluminense, no estádio do Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. E as dores de cabeça do treinador santista têm nome: Anderson Daronco e Peixe.

Em entrevista coletiva virtual realizada após a partida, o comandante do Alvinegro não poupou críticas para a atuação do árbitro, na qual viu como crucial para o revés dos Santos, mas, ainda assim, admitiu que o seu time não teve desempenho para sair vitorioso contra o Tricolor Carioca.

– A arbitragem do Daronco hoje foi muito ruim. Não deixou o jogo fluir, amarrou o jogo, ficou mais conversando… mas ele é um bom árbitro, esteve num dia ruim, assim como nós estivemos num dia ruim e não merecemos vencer, mesmo que tivesse sido validado os dois gols. Então são dias, como aconteceu pra ele, na minha opinião, não tira nada o que ele significa, que é um excelente árbitro e excelente pessoa, que teve num dia ruim, e nós jogamos mal e não merecemos vencer – afirmou Cuca.

As principais reclamações do treinador santista contra os donos do apito estão em dois gols anulados, visto pelo técnico como legais, e que seriam determinantes para uma melhor sorte do Peixe no jogo, além de uma falta do volante do Fluminense, Hudson, no atacante Soteldo, do Peixe, no qual o comandante santista avaliou que era passível de expulsão para o atleta do time carioca.

– O lance era pra vermelho. Estava há cinco metros meu e cinco metros dele (Daronco). Não adianta passar essa situação pro árbitro de vídeo, é uma sensação que ele tem que ter no campo, como ele teve de anular o nosso gol, o nosso primeiro gol anulado dos dois, que não foi nada, mas ele teve uma interpretação de campo de anular e anulou. Então foi nisso que eu falei que era tudo contra hoje, o terceiro gol. O segundo gol anulado é interpretativo, se você for buscar o movimento do Arthur ele para, ele não faz uma carga ou alguma coisa, ele para. O jogo é de disputa de espaço. – comentou Alexi Stival.

Contra o Flu, Cuca chegou a sua 22ª partida a frente do Peixe, em sua terceira passagem, acumulando a quinta derrota. Com o revés diante dos cariocas, o Alvinegro perdeu a oportunidade de encarrar o a 18ª rodada do Brasileirão no G-4.

