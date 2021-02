Cuca confirma que vai deixar Santos ao fim do Brasileirão

O técnico Cuca enfim confirmou que vai deixar o Santos ao fim do Brasileirão, quando se encerrará o seu contrato. Ao fim da vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, o treinador disse que já informou sua saída do presidente Andres Rueda e que vai cumprir seu vínculo até o fim.

“Já conversei com o presidente, que é meu amigo, e com o Quaresma (membro do Comitê de Gestão). Vou cumprir meu contrato no que depender de mim. Lógico que eu entendo que amanhã ou depois o Santos tenha um novo treinador. Lógico que não tem como você ter um treinador e, depois, um segundo treinador”, declarou Cuca.

O técnico se colocou à disposição para fazer a transição para o futuro treinador do Santos. “A gente faz a transição, eu ajudo no que for preciso e bato o final no meu contrato”, afirmou. Ele disse que até poderá ajudar na busca por um novo nome para o comando da equipe: “se me pedirem, eu ajudo com o meu maior prazer”.

Contratado no início de agosto, para substituir o português Jesualdo Ferreira, Cuca já vinha indicando que deixaria o clube ao fim do Brasileirão, neste mês. Sem entrar em detalhes, o técnico sugeria que a situação financeira atual do Santos impediria uma renovação de contrato.

Neste sábado, ele voltou a comentar sobre as limitações financeiras do Santos e sugeriu uma “reforma grandiosa” para reequilibrar as contas do clube. “Já falei muitas vezes até como recado para o próprio torcedor que esse ano que vai vir é de muita paciência, que esse pessoal que está entrando é muito sério, vai organizar muito mais a vida do Santos, mas passa por uma reforma grandiosa.”

Cuca lembrou das dívidas do Santos com outros clubes, o que gerou punições da Fifa nos últimos meses. “Existem os transferbans, contas para serem pagas, outros transferbans que podem entrar e não tem uma receita hoje para tanto. O que é a receita? É a venda de alguns jogadores.”

As punições e a própria situação financeira devem impedir o Santos de fazer contratações de peso neste ano. Por isso, Cuca demonstrou confiança nos jovens jogadores que vêm comandando no time nesta temporada. “Sei que esses meninos aqui valem ouro e quem vier para dar sequência vai poder ter um grupo maravilhoso e tirar o máximo deles como a gente tem feito aqui.”

Em sua atual passagem pelo clube, Cuca levou o time à final da Copa Libertadores, perdendo para o Palmeiras na decisão, há duas semanas. E agora tenta confirmar a vaga da equipe na próxima edição da competição sul-americana. Para tanto, tem mais três jogos para somar pontos e subir na tabela.

Em 8º lugar, com 50 pontos, o time volta a campo na quarta-feira para fazer o clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro. Depois vai enfrentar Fluminense e Bahia.

Até lá, a diretoria já deve ter definido o substituto de Cuca. Nos últimos dias, diversos nomes foram aventados na Vila, como Tiago Nunes, Lisca e Marcelo Cabo.

