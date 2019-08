Cuca comemora vitória do São Paulo: ‘Foi um time muito cascudo’

O técnico Cuca exaltou a postura dos jogadores na vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, em duelo adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ser parabenizado durante uma pergunta na entrevista coletiva depois da partida, o treinador valorizou o empenho da equipe para segurar o resultado.

“Eu transfiro diretamente para os jogadores o elogio. A gente tem as ideias, mas quem executa são eles. Toda a equipe está de parabéns. Vencer o Athletico aqui é difícil, demora um tempo para se adaptar ao campo (sintético) e a tudo. Administramos bem no segundo tempo. Foi um time muito cascudo. O Athletico teve oportunidades em cruzamentos, já que tiramos a velocidade fazendo duplas nas laterais”, afirmou o técnico.

Cuca também explicou por que optou por colocar Léo, que não atuava desde o dia 22 de maio, Willian Farias, que tinha feito o último jogo em 21 de abril, além de Juanfran. Com desfalques, o treinador optou por dobrar a marcação pelos lados de campo e deixou.

“São características do jogo. Não tínhamos uma equipe com velocidade de contra-ataque, tínhamos uma equipe rápida com a bola. Não tínhamos a velocidade do Toró, Pato ou Everton. Se tivéssemos um desses para por na segunda etapa, teríamos chances maiores de matar o jogo no contra-ataque. Então fomos mais cadenciados. Todos estão de parabéns, fizemos uma grande partida. É difícil ter todos à disposição, mas quanto mais, melhor. Temos que valorizar muito os jogadores que guerrearam aqui”, disse Cuca.

“Fiz três trocas para trás, não tenho vergonha de falar. Valorizei o jogo. Coloquei o Willian Farias e dobrei a marcação com Léo e Reinaldo de um lado e Juanfran e Igor Vinícius de outro. Se acontecesse um gol, estaria respondendo por que chamei o Athletico, mas é o risco que corremos. Vamos ver se a gente consegue fazer mais gols, demos uma melhorada boa. Estamos contentes com o desempenho da equipe, principalmente após a Copa América”, declarou o treinador.

Foi a segunda vez que o São Paulo venceu o Athletico-PR na Arena da Baixada. A primeira havia sido justamente o último encontro entre os times em Curitiba, no ano passado. Desde 1999, quando o estádio foi inaugurado, as equipes se enfrentaram outras 18 vezes, com 13 vitórias do mandante e cinco empates.

Com a vitória, o São Paulo pulou para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Tem os mesmos 30 pontos de Palmeiras e Flamengo, enquanto o líder Santos tem 32. Na próxima rodada, a equipe visita o Vasco, no domingo.