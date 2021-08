Cuca avalia empate, cita pênalti questionável e controle da partida diante do Fluminense

O técnico Cuca, do Atlético-MG, celebrou o ponto conquistado no empate fora de casa por 1 a 1 com o Fluminense, mantendo o time na ponta do Campeonato Brasileiro, agora com 38 pontos, abrindo uma boa distância dos principais concorrentes ao título neste momento. Porém, o comandante do Galo questionou o pênalti cometido por Hulk, que deu origem ao gol marcado por Fred.

Entretanto, em análise geral, Cuca vê a igualdade como importante, pois o time mineiro seguiu pontuando pelo 10º jogo seguido, sem derrotas, o que pode ser um diferencial nas fases decisivas da competição. Confira no vídeo a análise do treinador atleticano.

O time mineiro seguirá no Rio de Janeiro, pois na quinta-feira, 26 de agosto, volta a encarar o Flu, desta vez no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta, em BH, será no dia 16 de setembro.

Cuca questionou a marcação da penalidade cometida por Hulk no primeiro tempo do duelo com o Flu-(Pedro Souza/Atlético-MG)

