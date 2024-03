Cuca assume Athletico Paranaense e fala sobre anulação de sentença na Suíça: ‘Alíviado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 20:45 Para compartilhar:

Anunciado nesta segunda-feira como novo técnico do Athletico Paranaense, Cuca concedeu uma entrevista ao departamento de comunicação do clube e disse ter ficado aliviado após a anulação da sentença de 1989 que o condenou por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos.

O último clube de Cuca foi o Corinthians em abril de 2023. “Diante dos fatos e dos acontecimentos, resolvemos sair”, afirmou Cuca sobre a rejeição que enfrentou da torcida. “Foi uma coisa que me marcou muito. Naquele momento, coloquei na minha cabeça que eu tinha que resolver a situação, ainda que de maneira tardia. Eu deveria ter feito isso antes. Na cabeça da gente já tinha acabado.”

O técnico afirmou que foi até a Suíça e contratou duas equipes, com advogados civis e criminais, para buscar um novo julgamento. “Mas o episódio já havia prescrito. Infelizmente, não pode haver novo julgamento”, disse Cuca. “Segundo meus advogados, a nossa chance de absolvição era próxima de 100%. Nada é 100%, mas a confiança era grande.”

Com a prescrição, a Justiça acatou sugestão do Ministério Público de anulação da pena e fim do processo. Foi determinada uma indenização de cerca de R$ 75 mil, atualizada para R$ 54,8 mil, após despesas. “O que melhor ocorreu foi a anulação, a descondenação e a indenização. A gente fica aliviado”, afirmou Cuca, que não pode dizer que foi inocentado.

Sem trabalhar há quase um ano, Cuca disse já ter uma boa ideia do time do Athletico. “Eu acompanho tudo, assisto dois, três jogos por dia”, afirmou o técnico que estreia no domingo. “Missão dura ter que fazer dois gols de diferença no Londrina para passar de fase, mas vamos trabalhar bastante.”

Na primeira partida das quartas de final, o Londrina venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate para avançar às semifinais do Campeonato Paranaense. O jogo acontece na Ligga Arena, o que é considerado pelo técnico como um grande trunfo.

“A gente tem uma coisa muito forte, que é a Baixada, a torcida. Quando a gente vem jogar contra é muito complicado e agora, a favor, temos que tirar proveito”, afirmou o técnico. “Vamos aproveitar bem a força da arquibancada. O Athletico tem uma torcida maravilhosa e vamos fazer ela estar junto com a gente sempre.”

