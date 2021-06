Cuca apresenta cálculo para brigar pelo título, minimiza derrota para o Fortaleza: ‘cinco jogos sem perder’

O técnico Cuca elogiou a performance do Atlético-MG neste início de Brasileiro, com três vitórias e uma derrota na competição, chegando aos nove pontos na classificação geral. E, o treinador alvinegro já tem em mente uma “conta” para o título.

No raciocínio de Cuca, o revés para o Fortaleza foi minimizado e ele exaltou os cinco jogos sem perder da equipe, incluindo a Copa do Brasil. Veja no vídeo acima qual é a ideia do técnico para levar o Galo ao sonhado título brasileiro em 2021.

Cuca tem uma “conta” para o titulo brasileiro do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

