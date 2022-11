Cuca aponta diferença na atuação do Atlético-MG contra o Cuiabá: ‘A bola entrou’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 23:11 Compartilhe

Com tranquilidade, o Atlético-MG bateu o Cuiabá, por 3 a 0, no Mineirão, com uma sútil diferença quanto à atuação. Dessa vez, segundo o que disse o técnico Cuca, a “bola entrou”, sorte que o Galo não tinha nas últimas partidas.

– Um jogo que nós nem criamos tantos como nas últimas partidas, mas hoje a bola entrou. Dá mais tranquilidade, mais segurança para o time. Você fez um jogo seguro, começou ganhando cedo. (…) A diferença é que hoje a gente foi efetivo, fez dois gols no primeiro tempo e mais um (no segundo tempo) – declarou.

Agora, o time mineiro fecha a participação do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, no próximo domingo. A equipe comandada por Cuca joga pelo empate para se classificar à fase preliminar da próxima edição da Libertadores – uma vitória concomitante a um tropeço do Athletico-PR contra o Botafogo, dá a vaga diretamente na fase de grupos.

POSSÍVEL DESPEDIDA?

Na partida contra o Cuiabá, o Mineirão recebeu uma nova faixa, com os dizeres “Cuca, o maior, obrigado!”, o que poderia insinuar uma despedida do treinador. Na entrevista coletiva, o técnico alvinegro agradeceu o reconhecimento e brincou com uma possível saída: “pergunta para quem colocou”, disse, em tom de brincadeira.

