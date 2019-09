Cuca admite que São Paulo ‘deveria estar rendendo mais’

O técnico Cuca admite que o São Paulo “deveria estar rendendo mais”. A equipe não vence há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates. Após o 1 a 1 com o CSA na noite deste domingo, no Morumbi, o treinador lembrou os desfalques que teve nas últimas partidas.

Hernanes, Alexandre Pato, Pablo e Toró estavam no departamento médico e voltaram a jogar justamente contra o CSA. Além disso, Daniel Alves e Igor Gomes retornaram na última quinta-feira da seleção brasileira principal, enquanto Antony voltou na terça da seleção olímpica.

“Acho que poderia e deveria estar rendendo mais, principalmente em cima dos últimos quatro resultados. Antes, a gente vinha de cinco vitórias seguidas e estava rendendo bem. A perda de um setor inteiro (ofensivo, por causa da lesões) traz um prejuízo enorme. Esses jogadores recuperados clinicamente não vão render tudo que podem. Entram outras questões, precisam readquirir o ritmo de jogo e a confiança, que vêm com o passar dos jogos. Eles jogam e rendem mais do que hoje”, disse Cuca.

O treinador também explicou a opção por escalar Daniel Alves na lateral-direita, sua posição de origem. Desde que o jogador estreou pelo São Paulo, vinha sendo utilizado como meia. Contra o CSA, Hernanes entrou no meio-campo e Daniel Alves foi para a lateral, com Juanfran no banco de reservas.

“Teve a perda do setor inteiro de ataque, tem que dar tempo para os caras se entrosarem. O Daniel e o Igor chegaram na quinta-feira. Colocamos o Daniel na lateral, com Hernanes no meio, um meio de campo criativo. Começamos o jogo muito bem, o time bem espaçado. Mas a bola não entra, começa a bater ansiedade e a confiança vai saindo. O adversário marcou muito bem, mas não justifica. Esse é um jogo que deveríamos ter ganhado”, afirmou Cuca.

“Não é para abrir espaço no meio. O Daniel é importante em todos os sentidos, principalmente no aspecto técnico. Hoje (domingo), em uma parte do jogo, o Tchê Tchê foi para a direita e ele para a armação. No começo da semana, vocês todos falavam do Daniel na lateral. Agora acaba o jogo e uma parte vai falar que ele tem que ser meia. O que fizer e vencer vai estar certo, e o que fizer e não vencer vai estar errado. O futebol é assim”, acrescentou o treinador.

O São Paulo está em sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, dez a menos do que o líder Flamengo. Na próxima rodada, a equipe visita o Botafogo no sábado, às 11h, no Engenhão.