Cubarsí, Aleix García e Llorente ficam fora da lista de convocados da Espanha para Eurocopa

Pau Cubarsí, Aleix García e Marcos Llorente são os três jogadores descartados pelo técnico da seleção espanhola Luis de la Fuente para a Euro 2024, anunciou nesta sexta-feira (7) a federação.

O ídolo do tênis Rafael Nadal ficou encarregado de narrar a introdução do anúncio publicado nas redes com a lista final, revelada por familiares de cada um dos 26 incluídos.

Para o torneio que será realizado na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, De la Fuente descartou o zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí, de 17 anos, um dos últimos jogadores que havia se incorporado à equipe, assim como Aleix García, um meio-campista do Girona, de 26 anos.

Outro que ficou de fora foi o mais experiente Marcos Llorente, de 29 anos, jogador polivalente do Atlético de Madrid que estreou na ‘Roja’ em 2020.

Entre os 26 escolhidos por De La Fuente está o atacante do Betis, Ayoze Pérez, uma surpresa para a pré-lista e que respondeu à confiança do treinador marcando um golaço que abriu a vitória da Espanha por 5 a 0 sobre Andorra, na quarta-feira.

A estreia dos espanhóis na Eurocopa será contra a Croácia no sábado, 15 de junho, em Berlim. No dia 20 enfrenta a Itália em Gelsenkirchen e fecha a primeira fase contra a Albânia em 24 de junho na cidade de Düsseldorf.

A ‘Roja’ buscará na Alemanha (que também é tricampeã) seu quarto título continental, após as conquistas nas edições de 1964, 2008 e 2012.

— Lista dos 26 convocados da Espanha para a Eurocopa:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), Álex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal/ING)

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Nacho Fernández (Real Madrid), Aymeric Laporte (Al Nassr/KSA), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Meias: Rodri Hernández (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Pedri (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Álex Baena (Villarreal)

Atacantes: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Joselu (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig/ALE), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Pérez (Betis).

