Cuba restabelece energia para 50% dos moradores de Havana

HAVANA, 21 OUT (ANSA) – Após permanecerem mais de 48 horas sem energia elétrica em virtude de um apagão total, os moradores de Havana, capital de Cuba, voltaram a ter eletricidade em suas residências e estabelecimentos.

No entanto, somente pouco mais de 50% da população local teve a energia elétrica restaurada pela companhia do país caribenho, que acrescenta que os trabalhos de reposição seguem ininterruptos.

No último domingo (20), Cuba sofreu a terceira interrupção total do Sistema Elétrico Nacional (SEN) em menos de três dias, o que provocou transtornos aos moradores de diversas regiões.

A situação pode piorar em virtude da chegada do furacão Oscar, que atingiu o leste de Cuba com ventos de quase 130 quilômetros por hora.

Enquanto isso, o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, alertou que o seu governo “não tolerará perturbações da ordem pública” durante os apagões no território.

Em relação ao assunto, a China, através do porta-voz Lin Jian, apelou para que os Estados Unidos “levantem totalmente o embargo contra Cuba o mais rápido possível”, pois a crise energética na ilha é puxada pelas “exacerbadas” sanções de Washington.

“O bloqueio prejudicou significativamente o desenvolvimento económico e social do país, bem como a vida do seu povo”, declarou o representante do governo de Pequim. (ANSA).