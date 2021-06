Cuba inicia ensaio clínico com crianças de seus imunizantes anticovid

Cuba anunciou na quinta-feira que iniciará um ensaio clínico em crianças com duas de suas candidatas a vacinas contra a covid-19, concebidas e desenvolvidas na ilha.

O estudo aprovado será “realizado na faixa etária entre 3 e 18 anos, dividido em dois grupos, iniciando com adolescentes de 12 a 18 anos, seguido pelo grupo de crianças de 3 a 11 anos”, indicou o Centro para o Controle Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos (CECMED).

O ensaio “visa avaliar a segurança, reatogenicidade e imunogenicidade” em menores das vacinas candidatas Soberana 2 e Soberana Plus, acrescentou.

As autoridades informaram que a aprovação deste novo ensaio clínico se deve ao aumento de casos positivos de covid-19 em crianças, e à segurança demonstrada por esses imunizantes em outros ensaios clínicos realizados no país.

“As vacinas se mostraram seguras e bem toleradas em adultos”, indicou o CECMED, que especificou que até 27 de maio foram registrados 18.249 casos confirmados em menores, sendo 983 em crianças menores de um ano.

“Embora a maioria das crianças sofra da doença de forma moderada, é perigosa pelas complicações que podem sofrer no período da infecção e pelas consequentes sequelas deixadas pela doença”.

Os imunizantes serão aplicados, como já foi feito nos ensaios com adultos, em três doses a cada 28 dias, sendo as duas primeiras do Soberana 2 e uma do Soberana Plus, indicou a agência.

Cuba tem cinco vacinas candidatas, duas delas (Soberana 2 e Abdala) em fase final de testes clínicos. Espera-se que a autorização oficial seja concedida neste mês.

No entanto, devido ao recrudescimento das infecções – que já somam 153.578 casos positivos e 1.057 mortes desde o início da pandemia – o governo lançou uma campanha de vacinação nas populações em risco em 12 de maio. As autoridades esperam ter vacinado 70% da população até o final de agosto.

Sob embargo dos Estados Unidos desde 1962, Cuba começou a desenvolver suas próprias vacinas na década de 1980 e atualmente cerca de 80% dos imunizantes incluídos em seu programa nacional de imunização são fabricadas na ilha.

