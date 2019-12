Cuba designa Manuel Marrero como primeiro-ministro

A Assembleia Nacional de Cuba designou neste sábado o arquiteto Manuel Marrero, braço direito do presidente Miguel Díaz-Canel, como primeiro-ministro da ilha, anunciou a imprensa estatal

“Esta proposta foi devidamente aprovada pelo escritório político do Partido Comunista de Cuba (PCC)”, disse Díaz-Canel, ao propor Marrero ao Parlamento.

Marrero, 56, era ministro do Turismo desde 2004. Ele chefiará o governo da ilha socialista e assumirá o cargo em um momento de tensão elevada com os Estados Unidos.

O retorno do cargo de premier, ausente da ilha desde 1976, faz parte de um processo de descentralização do poder no país socialista.